Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців

Сьогодні тисячі іноземців вирішили стати на бік України в боротьбі проти російської армії, де б вона не діяла. Вступивши до лав ЗСУ, вони воюють не лише за спокій українців, а й проти окупантів, які колись захопили їхні країни.

Іноземні легіонери, які вже мають бойовий досвід протистояння Росії, тепер використовують його на боці України. У матеріалі РБК-Україна читайте про їхнє ставлення до росіян, думки про українців та плани боротьби з окупантами у своїх рідних країнах.

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