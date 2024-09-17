UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців

Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №12023, що стосується змін до порядку проходження військової служби за контрактом для іноземців та осіб без громадянства. За відповідне рішення проголосували 278 депутатів.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Основна мета законопроєкту - створення Центру рекрутингу іноземців.

Ключові положення

Положення про Центр рекрутингу, який буде відповідати за прийом іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом, затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

У Центрі передбачається проведення спеціальних перевірок іноземців, що включатимуть:

  1. Перевірку законності перебування на території України.
  2. Вивчення фактів притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.
  3. Оцінку можливих зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав.
  4. Інші фактори, що можуть перешкоджати прийняттю на службу за контрактом.

Сьогодні тисячі іноземців вирішили стати на бік України в боротьбі проти російської армії, де б вона не діяла. Вступивши до лав ЗСУ, вони воюють не лише за спокій українців, а й проти окупантів, які колись захопили їхні країни.

Іноземні легіонери, які вже мають бойовий досвід протистояння Росії, тепер використовують його на боці України. У матеріалі РБК-Україна читайте про їхнє ставлення до росіян, думки про українців та плани боротьби з окупантами у своїх рідних країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніВерховна рада