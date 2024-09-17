Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев

Сегодня тысячи иностранцев решили стать на сторону Украины в борьбе против российской армии, где бы она ни действовала. Вступив в ряды ВСУ, они воюют не только за спокойствие украинцев, но и против оккупантов, которые когда-то захватили их страны.

Иностранные легионеры, уже имеющие боевой опыт противостояния России, теперь используют его на стороне Украины. В материале РБК-Украина читайте об их отношении к россиянам, мнениях об украинцах и планах борьбы с оккупантами в своих родных странах.

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