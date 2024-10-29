Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації

За словами Железняка, під час голосування:

311 народних депутатів підтримали законопроєкт #12151 про продовження воєнного стану;

304 - законопроєкт #12152 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені з 10 листопада 2024-го до 7 лютого 2025-го.

Воєнний стан та мобілізація

Воєнний стан в Україні було введено у день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, та вперше продовжено 25 травня. Того ж дня представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко офіційно заявив про введення обмежень на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Востаннє термін дії воєнного стану було продовжено з 11 серпня 2024 року до 9 листопада цього року.

У період особливого режиму можуть тимчасово обмежуватися окремі права та свободи громадян, гарантовані Конституцією України.

Зокрема нещодавно Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку призову громадян на військову службу в умовах мобілізації під час особливого періоду. Повістки тепер можуть надсилатися на спеціальному бланку або оформлятися через Єдиний державний реєстр призовників.

Також в Україні було запущено електронний кабінет для призовників, військовозобов’язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку "Резерв+". Завдяки цьому додатку українці можуть оновлювати свої особисті дані та створювати електронні військово-облікові документи, що містять спеціальний QR-код.