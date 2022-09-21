Рада підтримала повернення акцизу на пальне

Верховна рада ухвалила в цілому законопроект, яким пропонується повернути акциз на пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, законопроект підтримали 255 депутатів на черговому засіданні Ради.
Згідно з документом, тепер в Україні почнуть діяти акцизи: для бензину, дизеля та біопалива - 100 євро за 1000 літрів, для газу - 52 євро за 1000 літрів.
При цьому встановлено пільги для палива на потреби Міністерства оборони. Для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Така норма діятиме на період воєнного стану в Україні.
Железняк також зазначив, що чинність закон набуде вже наприкінці вересня. Усі нововведення, що передбачаються документом, діятимуть до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.
Нагадаємо, раніше в Мінекономіки заявляли , що повернення акцизу на паливо не повинно відбитися на його вартості для громадян України.
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