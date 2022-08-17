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Повлияет ли возвращение акциза на топливо на его стоимость: ответ Минэкономики

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Украина, Среда 17 августа 2022 19:53
Повлияет ли возвращение акциза на топливо на его стоимость: ответ Минэкономики Фото: в Минэкономики рассказали о влиянии возвращения акциза на топливо на его стоимость (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Возможное возвращение акциза на топливо не должно отразится на его стоимости для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра экономики Дениса Кудина в эфире телемарафона.

"Частичный возврат акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов. Мы надеемся, что введение акциза негативно не отразится на гражданах. Люди фактически этого не должны ощутить", - подчеркнул Кудин

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению стоимости нефтепродуктов на мировых рынках, на фоне которой правительство начало рассматривать предложение о возвращении части акциза.

Напомним, ранее стало известно, что правительство законопроектом предлагает отказаться от "нулевой" ставки акциза на топливо и установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров.

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