Рада підтримала постанову про демократію та легітимність Зеленського

Верховна Рада ухвалила постанову, що підтверджує підтримку демократії в Україні. Також, намір провести вибори після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Сьогодні, після двох спроб, Верховна Рада України ухвалила постанову про підтримку демократії в умовах агресії Росії та майбутні вибори.

Всього 268 депутатів проголосували за документ, який носить юридичну назву "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ".

У тексті постанови парламент наголошує на відповідальності російського диктатора Володимира Путіна за неможливість організації вільних і демократичних виборів в Україні.

У зв'язку з воєнним станом, який діє на території країни через російське вторгнення, проведення виборів не є можливим відповідно до Конституції України. Однак, Верховна Рада підкреслює, що після завершення війни вибори обов'язково відбудуться.

Заява також підтверджує легітимність мандату президента Володимира Зеленського, який був обраний на вільних і демократичних виборах. Парламент заявляє, що його повноваження не піддаються сумніву і повинні бути виконані до вступу на посаду новообраного президента.

Верховна Рада наголошує на важливості збереження інституційної безперервності влади під час війни та закликає міжнародну спільноту до єднання з метою припинення агресії Росії і досягнення справедливого миру. Тільки після досягнення миру Україна зможе організувати вибори відповідно до міжнародних стандартів.