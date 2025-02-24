Рада ухвалила звернення до парламентів інших країн про обʼєднання зусиль у протидії агресії РФ

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада України ухвалила постанову – звернення до парламентів та урядів іноземних держав у звʼязку з третіми роковинами з початку повномасштабного збройного вторгнення російської федерації в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Мета звернення – вкотре звернути увагу міжнародної спільноти, що боротьба України є боротьбою за мир і безпеку в Європі, а також для об’єднання зусиль парламентів іноземних держав у подальшій підтримці України у протидії збройній агресії російської федерації.

За її словами, йдеться про постанову №13038. Вона містить заклики щодо сприяння активній участі держав – членів Організації Об’єднаних Націй у реалізації Плану перемоги України, запропонованого Президентом України Володимиром Зеленським, що є механізмом реалізації Української Формули миру, а також щодо об’єднання зусиль із надання Україні військово-технічної, фінансово-економічної допомоги, зокрема у відновленні об’єктів енергетичної інфраструктури, надання гуманітарної допомоги для запобігання погіршенню гуманітарної ситуації в Європі, а також посилення політичного та санкційного тиску на державу-агресора.

"Також у зверненні міститься заклик щодо сприяння поверненню військовополонених і депортованих цивільних осіб, а також розробленню механізму безпечного повернення громадян, у тому числі повернення всіх дітей, яких депортовано або примусово переміщено у зв’язку із агресивною війною російської федерації проти України, та об’єднати зусиль для досягнення консенсусу щодо вступу України до Європейського Союзу та запрошення України приєднатися до Організації Північноатлантичного договору", – пояснила Шуляк.

Вона додала, що у зверненні йдеться про важливість продовження надання Україні підтримки, зокрема фінансової та військово-технічної, сприяння залученню в Україну інвестицій, відновленню її територіальної цілісності, покарання російської федерації та її військово-політичного керівництва за скоєння воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочин геноциду проти Українського народу та злочин агресії, а також здійснення компенсації постраждалим від таких протиправних дій, поверненню громадян України додому.

Водночас, здійснення заходів Постанови сприятиме об’єднанню зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на підтримку України у протидії російській збройній агресії проти України, зокрема відновлення справедливості для нашої держави, реалізації Плану перемоги України, що є механізмом реалізації Української Формули миру, а також вступу нашої держави до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

"Три роки назад в цей день РФ розпочала повномасштабне вторгнення, намагаючись знищити нашу державність, підкорити український народ і стерти нашу ідентичність. Але замість цього вона побачила націю, яка згуртувалася, армію, яка стала незламним щитом, і державу, яка вистояла. У той день Верховна Рада, як і вся країна, зробила свій вибір – працювати, боротися, ухвалювати рішення, які зміцнили нашу оборону, економіку та міжнародну підтримку. Сьогодні ж, ухваленими рішеннями ми ще раз наголошуємо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна переможе. Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати підтримку, бо тільки разом можна подолати зло", – резюмувала Шуляк.