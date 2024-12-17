Рада підтримала за основу законопроєкт щодо інституту множинного громадянства

Законопроєкт підтримали 247 народних депутатів.

"До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців", - додав Железняк.

Введення інституту множинного громадянства в Україні

Зазначимо, що множинне громадянство означає, що особа одночасно визнається громадянином або громадянкою двох чи більше країн відповідно до їхнього законодавства. Однак Конституція України, згідно зі статтею 4, встановлює принцип єдиного громадянства, що означає належність до громадянства виключно України незалежно від інших статусів.

У жовтні 2023 року Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило підтримку ідеї впровадження множинного громадянства, наголосивши на його важливості для сучасних викликів і потреб українського суспільства.

У січні 2024-го президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про множинне громадянство. У листопаді він, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує відповідний інститут.