Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице

Соответствующий закон №7275 об изменениях в вопросах социального страхования на случай безработицы в период военного положения был принят в целом 296 голосами.

Данный документ устанавливает, что на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены:

пособие по безработице назначается с первого дня предоставление статуса безработного;

предоставление статуса безработного; выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения территориального органа исполнительной власти, при условии подтверждения намерения пребывания в статусе безработного не реже чем один раз в 30 календарных дней любыми средствами коммуникации, в том числе электронно;

территориального органа исполнительной власти, при условии подтверждения намерения пребывания в статусе безработного не реже чем один раз в 30 календарных дней любыми средствами коммуникации, в том числе электронно; назначение пособия по безработице внутренне перемещенным лицам, не имеющим соответствующих документов, осуществляется на основании имеющихся в госреестрах сведений.

Кроме того, отмечается, что сумма помощи не может превышать размер полторы минимальной заработной платы.

Также закон предусматривает расширение финансирования программ по оказанию помощи: