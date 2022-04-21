Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице

Верховная Рада Украины упростила условия получения статуса безработного и назначения пособия по безработице. Данные правила будут действовать во время военного положения и в течение 180 дней после его прекращения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.
Соответствующий закон №7275 об изменениях в вопросах социального страхования на случай безработицы в период военного положения был принят в целом 296 голосами.
Данный документ устанавливает, что на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены:
Кроме того, отмечается, что сумма помощи не может превышать размер полторы минимальной заработной платы.
Также закон предусматривает расширение финансирования программ по оказанию помощи:
Напомним, Верховная Рада поддержала продление военного положения, который будет действовать по меньшей мере до 25 мая.
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