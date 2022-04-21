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Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 16:16
Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице Фото: Рада упростила условия получения пособия по безработице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада Украины упростила условия получения статуса безработного и назначения пособия по безработице. Данные правила будут действовать во время военного положения и в течение 180 дней после его прекращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий закон №7275 об изменениях в вопросах социального страхования на случай безработицы в период военного положения был принят в целом 296 голосами.

Данный документ устанавливает, что на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены:

  • пособие по безработице назначается с первого дня предоставление статуса безработного;
  • выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения территориального органа исполнительной власти, при условии подтверждения намерения пребывания в статусе безработного не реже чем один раз в 30 календарных дней любыми средствами коммуникации, в том числе электронно;
  • назначение пособия по безработице внутренне перемещенным лицам, не имеющим соответствующих документов, осуществляется на основании имеющихся в госреестрах сведений.

Кроме того, отмечается, что сумма помощи не может превышать размер полторы минимальной заработной платы.

Также закон предусматривает расширение финансирования программ по оказанию помощи:

  • предприятиям - по частичной безработице до 741 млн гривен;
  • гражданам - для организации собственного дела до 300 млн гривен.

Напомним, Верховная Рада поддержала продление военного положения, который будет действовать по меньшей мере до 25 мая.

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