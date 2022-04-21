Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице
Верховная Рада Украины упростила условия получения статуса безработного и назначения пособия по безработице. Данные правила будут действовать во время военного положения и в течение 180 дней после его прекращения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.
Соответствующий закон №7275 об изменениях в вопросах социального страхования на случай безработицы в период военного положения был принят в целом 296 голосами.
Данный документ устанавливает, что на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены:
- пособие по безработице назначается с первого дня предоставление статуса безработного;
- выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения территориального органа исполнительной власти, при условии подтверждения намерения пребывания в статусе безработного не реже чем один раз в 30 календарных дней любыми средствами коммуникации, в том числе электронно;
- назначение пособия по безработице внутренне перемещенным лицам, не имеющим соответствующих документов, осуществляется на основании имеющихся в госреестрах сведений.
Кроме того, отмечается, что сумма помощи не может превышать размер полторы минимальной заработной платы.
Также закон предусматривает расширение финансирования программ по оказанию помощи:
- предприятиям - по частичной безработице до 741 млн гривен;
- гражданам - для организации собственного дела до 300 млн гривен.
Напомним, Верховная Рада поддержала продление военного положения, который будет действовать по меньшей мере до 25 мая.
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