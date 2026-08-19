Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. "За" віддали свої голоси 266 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів, що на Тернопільщині.
Вищу освіту він здобував у Львівському державному університеті імені І. Франка. У 1997 році отримав диплом спеціаліста з міжнародних відносин та перекладача англійської мови, а у 1999 році здобув фах юриста.
Свою трудову діяльність Сибіга розпочав у 1997 році з посади аташе в Договірно-правовому управлінні МЗС України.
Значну частину своєї дипломатичної кар'єри він присвятив роботі в Республіці Польща. З 1998 по 2002 рік працював секретарем українського посольства, а з 2008 по 2012 рік обіймав там посаду радника-посланника.
Крім того, Сибіга працював в Управлінні європейської інтеграції та очолював Департамент консульської служби МЗС. З 2016 по 2021 рік він був послом в Туреччині.
У 2021 році Андрій Сибіга перейшов на роботу до Офісу президента України, де обійняв посаду заступника керівника.
Навесні 2024 року він повернувся безпосередньо до роботи у зовнішньополітичному відомстві, ставши першим заступником міністра закордонних справ. А вже у вересні 2024 року Сибіга офіційно став міністром закордонних справ України.
Нагадаємо, що 12 липня 2026 року президент Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження Кабміну. Вже у вівторок, 14 липня, Рада відправила Юлію Свириденко у відставку з посади прем'єр-міністра.
16 липня, головою Кабміну було призначено Сергія Корецького. Він до цього очолював "Нафтогаз".
Під час оновлення уряду Сибіга продовжив очолювати Міністерство закордонних справ, однак певний час працював у статусі виконувача обов'язків міністра.
Згодом президент вніс до Верховної Ради його кандидатуру на посаду глави МЗС, щоб парламент проголосував за призначення.
Більше про уряд Корецького та те, які виклики стоять перед новим прем'єром, та яку Кабмін має програму діяльності - читайте в матеріалі РБК-Україна.