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Рада может перенести рассмотрение закона о языке обучения в школах

Автор: Инна Собора

Закон должны были рассмотреть в пятницу

Рада может не рассмотреть в пятницу изменения в закон Об образовании. Однако он стоит на повестке дня.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Закон рассмотрят в пятницу, если будет такая возможность.

"Этот законопроект появился еще в 2019 году. Сегодня на согласительном совете, на самом деле, Александр Корниенко предложил включить его на повестку дня. Он стоит на рассмотрение в пятницу. Но ни одна политическая партия не высказалась против этого", - сказал Разумков.

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Он отметил, что Рада "застряла" на рассмотрении проекта закона Об азартных играх.

"И многие вопросы мы вынуждены выносить на внеочередные заседания. Это вы видели сегодня, увидим завтра и, я думаю, что в среду также будет внеочередное заседание", - заявил Разумков.

Как известно, законопроект предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке.

Ранее сообщалось, что Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

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