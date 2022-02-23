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Рада перенесла заседание по введению чрезвычайного положения: названа причина

Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Верховная рада перенесла заседание по введению чрезвычайного положения в Украине. Заседание состоится сегодня, но после другого внеочередного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По словам Палийчук, сначала депутаты проведут внеочередное заседание для рассмотрения вопросов о внесении изменений в государственный бюджет.

"Сразу после него состоится специальное заседание парламента по указу президента о введении чрезвычайного положения", - сказала она.

Как рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, главы фракций парламента направили президенту письмо с просьбой изменить указ о введении чрезвычайного положения.

"Спорные пункты должны быть убраны. И будет новый указ", - сообщил нардеп.

По данным источника РБК-Украина, в письме нардепы предлагают внести в указ президента следующие изменения:

  • изъять пункт о жилье украинцев;
  • изъять пункт об ограничении деятельности телевидения;
  • изменить пункт о возможном запрете политических партий, указав, что речь о тех, которые продвигают идеологию страны-агрессора;
  • изъять пункт об ограничении передвижения по территории Украины.

Собеседник издания отметил, что фракцию "Слуга народа" данные правки устраивают.

Напомним, все, что нужно знать о введении чрезвычайного положения в Украине, вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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Верховная радаЧрезвычайное положение