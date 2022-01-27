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Рада перенесла пленарные заседания из-за вспышки COVID: новый график

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Киев, Четверг 27 января 2022 13:10
Рада перенесла пленарные заседания из-за вспышки COVID: новый график Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины из-за вспышки коронавируса перенесла пленарные заседания на середину февраля. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Отметим, ранее планировалась, что следующая неделя в Раде тоже будет пленарной, но по состоянию на сегодня известно о нескольких десятках случаев COVID среди нардепов и сотрудников Аппарата. Причем ситуация с заболеваемостью только ухудшается.

Новый график Рады

Согласно изменениям, на следующей неделе 31 января пройдет заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и пройдет пленарное заседание. Но уже на следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (с 2 по 4 февраля).

Работа в таком же режиме продлится и на неделе с 7 до 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля пройдут пленарные заседания.

Напомним, ранее сообщалось, что только во фракции "Слуга народа" заболели порядка 20 нардепов, также COVID заразились более 40 сотрудников Аппарата Рады.

Информация о том, что в связи со вспышкой могут перенести пленарные недели появилась вчера.

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