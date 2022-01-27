Еще 6 новых случаев среди депутатов: коронавирус продолжает распространятся в Раде
Фото: в Раде вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Верховной раде Украины зафиксирована вспышка коронавируса. В четверг, 27 января, COVID-19 подтвердили еще у 6 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера партии "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram.
"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга Народа" COVID было обнаружено еще у 6 народных депутатов", - отметила Палийчук.
Так, на сегодняшний день болеют 23 нардепа.
По ее словам, это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.
Напомним, в Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.