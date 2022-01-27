Еще 6 новых случаев среди депутатов: коронавирус продолжает распространятся в Раде

В Верховной раде Украины зафиксирована вспышка коронавируса . В четверг, 27 января, COVID-19 подтвердили еще у 6 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера партии "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram .

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга Народа" COVID было обнаружено еще у 6 народных депутатов", - отметила Палийчук.

Так, на сегодняшний день болеют 23 нардепа.

По ее словам, это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.