Рада перенесла пленарні засідання через спалах COVID: новий графік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Зазначимо, раніше планувалося, що наступний тиждень у Раді теж буде пленарним, але станом на сьогодні відомо про кілька десятків випадків COVID серед нардепів та співробітників Апарату. Причому ситуація із захворюваністю лише погіршується.

Новий графік Ради

Згідно зі змінами, наступного тижня 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, після чого 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Але вже наступного дня нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах (з 2 по 4 лютого).

Робота у такому ж режимі триватиме і на тижні з 7 по 11 лютого. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а вже 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.