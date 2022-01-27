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Рада перенесла пленарні засідання через спалах COVID: новий графік

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Київ, Четвер 27 січня 2022 13:10
Рада перенесла пленарні засідання через спалах COVID: новий графік Фото: Верховна рада України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України через спалах коронавірусу перенесла пленарні засідання на середину лютого. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Зазначимо, раніше планувалося, що наступний тиждень у Раді теж буде пленарним, але станом на сьогодні відомо про кілька десятків випадків COVID серед нардепів та співробітників Апарату. Причому ситуація із захворюваністю лише погіршується.

Новий графік Ради

Згідно зі змінами, наступного тижня 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, після чого 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Але вже наступного дня нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах (з 2 по 4 лютого).

Робота у такому ж режимі триватиме і на тижні з 7 по 11 лютого. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а вже 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише у фракції "Слуга народу" захворіли близько 20 нардепів, також COVID заразилися понад 40 співробітників Апарату Ради.

Інформація про те, що через спалах можуть перенести пленарні тижні з'явилася вчора.

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