Рада переименовала День защитника Украины

Верховная рада переименовала праздник День защитника Украины, который отмечается 14 октября и является государственным выходным. Теперь он будет называться Днем защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.
Закон поддержали 317 народных депутатов. В пояснительной записке говорится, что переименование будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе.
День защитника Украины отмечается с 2014 года, с 2015 года 14 октября является нерабочим днем. До этого в этот день отмечался День украинского казачества. Кроме того, 14 октября считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).