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Рада перейменувала День захисника України

Автор: РБК-Україна

Верховна рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначається 14 жовтня і є державним вихідним. Тепер він буде називатися Днем захисників і захисниць України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.

Закон підтримали 317 народних депутатів. У пояснювальній записці йдеться, що перейменування сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі.

День захисника України відзначається з 2014 року, з 2015 року 14 жовтня є неробочим днем. До цього в цей день відзначався День українського козацтва. Крім того, 14 жовтня вважається днем заснування Української повстанської армії (УПА).

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День защитника УкраиныВерховна рада