Рада отсрочила вступление в силу отдельных частей закона о ЖКУ

Также предполагается отсрочить вступление в силу отдельных частей закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения"

Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №8424 "О внесении изменений в раздел IV" Заключительные и переходные положения" закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" по срокам применения финансовых санкций за нарушение законодательства в сфере коммерческого учета и к разделу VI" Заключительные и переходные положения" закона "О жилищно-коммунальных услугах" относительно уточнения порядка введения в действие закона, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 242 нардепа.

Таким образом, проектом предусмотрена отсрочка до 1 августа 2020 года вступления в силу нормы о применении финансовых санкций к субъектам хозяйствования за нарушение сроков установления средств учета тепловой энергии и воды. Также предусмотрена отсрочка введения в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах" №2189 до 1 мая 2019 года (в части регулирования коммунальных услуг).

Законопроектом определяется, что уже заключенные договоры о предоставлении коммунальных услуг сохраняют силу на условиях, определенных такими договорами, однако потребители должны заключить с исполнителями коммунальных услуг договоры о предоставлении соответствующих услуг согласно закону №2189 до 1 мая 2020 года.

Также устанавливается, что нормы закона о ЖКУ, регулирующие услугу по управлению многоквартирным домом, вводятся в действие с 10 июня 2018 года. Однако, договоры о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые уже были заключены, сохраняют силу на условиях, определенных таким договором пока не будут заключены договоры о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом.

Кроме того, предусмотрено, что до утверждения Кабинетом министров Украины типового договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом стороны могут заключить договор о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом по форме и на условиях, согласованных между управляющим и совладельцами.

Напомним, 31 мая комитет парламента по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством регионального развития подготовит и внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в законы "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" об отсрочке сроков введения в действие отдельных частей законов.