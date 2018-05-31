В Раде инициируют отсрочку вступления в силу отдельных частей закона о жилищно-коммунальных услугах

Также предлагается отсрочить вступление в силу отдельных частей закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения"

Комитет парламента по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством регионального развития подготовит и внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в законы "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" об отсрочке сроков введения в действие отдельных частей законов. Об этом сообщает информационное управление ВР.

Отмечается, что соответствующий вопрос комитет рассмотрел на своем заседании 23 мая 2018 года.

В частности, члены комитета согласились с необходимостью подготовки изменений в закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" в части отсрочки действия статьи 14 относительно применения финансовых санкций за нарушение законодательства в сфере коммерческого и распределительного учета коммунальных услуг, в частности в случае нарушения сроков установки или замены узлов коммерческого учета тепловой энергии, горячей или питьевой воды субъектами хозяйствования - операторами внешних инженерных сетей.

Напомним, в ноябре 2017 года ВР поддержала в повторном втором чтении проект закона №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах". За такое решение проголосовали 262 депутата Рады.