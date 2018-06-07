Рада відстрочила набуття чинності окремих частин закону про житлово-комунальні послуги

Також передбачається відстрочити вступ в силу окремих частин закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"

Парламент підтримав за основу та в цілому законопроект №8424 "Про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" щодо термінів застосування фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері комерційного обліку та до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про житлово-комунальні послуги" щодо уточнення порядку введення в дію закону", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 242 нардепи.

Таким чином, проектом передбачено відтермінування до 1 серпня 2020 року набрання чинності норми щодо застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення строків встановлення засобів обліку теплової енергії та води. Також передбачено відтермінування введення в дію закону "Про житлово-комунальні послуги" №2189 до 1 травня 2019 року (в частині регулювання комунальних послуг).

Законопроектом визначається, що вже укладені договори про надання комунальних послуг зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, проте споживачі мають укласти з виконавцями комунальних послуг договори про надання відповідних послуг згідно із законом №2189 до 1 травня 2020 року.

Також встановлюється, що норми закону про ЖК послуги, які регулюють послугу з управління багатоквартирним будинком, вводяться у дію з 10 червня 2018 року. Проте, договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які уже були укладені, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами доки не будуть укладені договори про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Крім того, передбачено, що до затвердження Кабінетом міністрів України типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком сторони можуть укласти договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком за формою та на умовах, погоджених між управителем та співвласниками.

Напомним, 31 травня комітет парламенту з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства разом з Міністерством регіонального розвитку підготує та внесе на розгляд Верховної ради законопроект про внесення змін до законів "Про житлово-комунальні послуги" та "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" щодо відтермінування строків введення в дію окремих частин законів.