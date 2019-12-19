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Рада відтермінувала збільшені штрафи за ввезення "євроблях"

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 13:39
Рада відтермінувала збільшені штрафи за ввезення "євроблях"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Штрафи будуть відстрочені до 31 грудня 2019 року

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" про відстрочення збільшення штрафу за ввезення "євроблях", передає кореспондент РБК-Україна.

За законопроект проголосували 285 нардепів.

Передбачається доповнити розділ ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу новим пунктом 95 за фактичною зупинення дії нових санкцій, передбачених частинами четвертою-шостою статті 470 і четвертої-шостої статті 481 Митного кодексу.

Таким чином, до осіб, які вчинили порушення митних правил, передбачені частинами четвертою-шостою статті 470 та частинами четвертою-шостою статті 481 МКУ, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, будуть застосовуватися санкції у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн і 17000 грн відповідно.

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект №2288, яким пропонується відстрочка збільшених штрафів за ввезення "евроблях".

Нагадаємо, Рада прийняла за основу в першому читанні цей законопроект на початку грудня.

Додамо також, цим законом була передбачена відстрочка штрафів за нерозмитнені "евробляхи" ще на 90 днів. Таким чином, пільговий період збільшено з 270 до 360 днів.

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