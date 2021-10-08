UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада отсрочила подачу сведений о конечном бенефициарном собственнике компаний

Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Законопроект в целом поддержали 342 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу №5807 конечный срок подачи государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности компаний перенесен с 12 октября 2021 года на 12 июля 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке, предложенные изменения связаны с большим количеством юридических лиц, которые должны подать государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности, а также в связи с коротким сроком выполнения введенной обязанности.

Кроме того, законом предусмотрено, что "в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, которые являются конечными бенефициарными собственниками такого юридического лица, информация о ее конечном бенефициарном собственнике не указывается".

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада