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Рада відстрочила подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника компаній

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Законопроект в цілому підтримали 342 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту, яке транслювалося в Youtube.

Згідно з документом №5807, кінцевий термін повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності перенесений з 12 жовтня 2021 року на 12 липня 2022 року.

Як зазначається в пояснювальній записці, запропоновані зміни пов’язані з великою кількістю юридичних осіб, які мають подати державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також у зв’язку із коротким строком виконання запровадженого обов’язку.

Крім того, законом передбачено, що "у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається".

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Верховна рада