Рада отсрочила подачу сведений о конечном бенефициарном собственнике компаний

Верховная рада внесла изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Законопроект в целом поддержали 342 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента, которое транслировалось в Youtube .

Согласно документу №5807 конечный срок подачи государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности компаний перенесен с 12 октября 2021 года на 12 июля 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке, предложенные изменения связаны с большим количеством юридических лиц, которые должны подать государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности, а также в связи с коротким сроком выполнения введенной обязанности.

Кроме того, законом предусмотрено, что "в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, которые являются конечными бенефициарными собственниками такого юридического лица, информация о ее конечном бенефициарном собственнике не указывается".