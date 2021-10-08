Рада відстрочила подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника компаній
Верховна рада внесла зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Законопроект в цілому підтримали 342 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту, яке транслювалося в Youtube.
Згідно з документом №5807, кінцевий термін повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності перенесений з 12 жовтня 2021 року на 12 липня 2022 року.
Як зазначається в пояснювальній записці, запропоновані зміни пов’язані з великою кількістю юридичних осіб, які мають подати державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також у зв’язку із коротким строком виконання запровадженого обов’язку.
Крім того, законом передбачено, що "у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається".