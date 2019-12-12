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Рада відправила законопроекти про розвідку на доопрацювання

Новини » Політика     12.12.2019 - 13:34
Рада відправила законопроекти про розвідку на доопрацювання
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться про законопроекти президента №2412 і №2414

Парламент відправив на повторне перше читання законопроект №2412 "Про розвідку", передає кореспондент РБК-Україна.

За направлення документа на доопрацювання в профільний комітет проголосували 336 нардепів. Документом пропонувалося визначити основні аспекти здійснення і забезпечення розвідувальної діяльності.

Планувалося унормувати структуру розвідувального співтовариства, включаючи розвідувальні органи. Пропонувалося, щоб загальна координація діяльності суб'єктів розвідувальної спільноти здійснювалася президентом України через очолювану ним РНБО, яка діє відповідно до закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України".

Крім того, нардепи відправили на повторне перше читання проект закону №2414 "Про внесення змін до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" про діяльність Служби зовнішньої розвідки України". За направлення документа до комітету проголосували 340 депутатів ВР.

Рада відправила законопроекти про розвідку на доопрацювання в профільний комітет. Йдеться про законопроекти президента Зеленського №2412 і №2414.

Нагадаємо, Рада 14 листопада ухвалила зміни в закон "Про використання земель оборони" для підвищення ефективності використання виділених ділянок. Таке рішення підтримали 334 нардепа.

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