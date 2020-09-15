Рада отправила закон о требованиях к качеству донорской крови на доработку

Нардепы во вторник, 15 сентября, не смогли установить требования к качеству донорской крови. Народные депутаты отправили на повторное второе чтение соответствующий законопроект №3648.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Принятие документа во втором чтении поддержали лишь 216 парламентариев, а за направление его на доработку в профильный комитет проголосовали 249 нардепов.

Данный закон предлагает создать в Украине Компетентный орган, который будет выполнять функции по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контролю за их деятельностью в части соблюдения требований по качеству донорской крови и ее компонентов.

Также этот орган должен обеспечить сбор и обработку информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и ее компонентами.

Закон также предусматривает введение принципа бесплатного добровольного донорства крови.

Напомним, за основу данный законопроект нардепы одобрили 16 июля, за него тогда проголосовали 293 депутата.

Как писало РБК-Украина, Рада также одобрила законопроект №3649 за основу, которым хотят штрафовать доноров крови за ложную информацию о состоянии здоровья.