Рада отправила на доработку законопроект о промышленном загрязнении

Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения". Такое решение поддержали 277 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Законопроектом определяются основные требования к интегрированному разрешению, процедуре и основания отказа в его выдаче, основания и порядка приостановления и аннулирования, порядок внесения изменений интегрированного разрешения, требования в реестр интегрированных разрешений, особенности мониторинга выбросов и контроля субъектов хозяйствования, которые получили такое разрешение.

Как известно, этот закон был раскритикован международными организациями и профильными украинскими ассоциациями.

Так, ЕБА обратилась к властям с просьбой отозвать проект с рассмотрения как таковой, что угрожает работе промышленных предприятий, поскольку подход к реформе разрешительной системы в сфере промышленного загрязнения не учитывает значительный технологический разрыв между украинскими и европейскими предприятиями.

В свою очередь народный депутат Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

В "Укрметаллургпроме" подчеркивали, что законопроект необходимо доработать перед первым чтением с учетом украинских реалий. Так, нужно вдвое увеличить сроки на экомодернизацию, предусмотренные в проекте, обеспечить проведение экоинспекций предприятий в рамках общего законодательства, а также законодательно утвердить, что отмена интегрированного разрешения будет осуществляться только по решению суда.