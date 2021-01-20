Новые эконормативы не соответствуют европейским и созданы для злоупотреблений, - нардеп

Фото: Сергей Магера (facebook.com)

Предлагаемые Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским стандартам и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников.

Об этом написал народный депутат Украины Сергей Магера на своей странице в Facebook.

По словам депутата, Минэкологии предложило новые Технологические нормативы для агломерации и коксовых печей, которые противоречат европейским нормам.

"Предлагаемые министерством новые ТН часто не соответствуют европейским нормативам согласно НДТМ. В частности: в связи с новыми ТН предельные выбросы NOx для коксовых печей должны составлять не более 500 мг / Н куб.м, тогда как европейские НДТМ позволяют уровень до 650 мг / Н куб.м для действующих производств; новые ТН устанавливают жесткие требования по выбросам СО, тогда как европейские НДТМ совсем не устанавливают ограничений по СО для агломерации и коксовых печей, не считая их значительным", - написал Магера.

По его мнению, министерству стоило бы продлить действие действующих технологических нормативов до принятия комплексного законопроекта "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения", что должно состояться в текущем году.

"Предложение бизнеса очень простое: сделаем прогнозируемое нормативное поле и продолжим текущие ТН до того момента, когда будут приняты справочники НДТМ согласно законопроекту "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения", на которые все предприятия смогут ориентироваться в долгосрочной перспективе", - отметил Магера.

Он также обратил внимание, что у бизнес-общественности есть много вопросов к этому законопроекту от Минэкологии (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке. Ведь в нынешней редакции этот документ создает условия для злоупотреблений со стороны чиновников.

"Законопроект в редакции министерства значительно расширяет возможности для злоупотребления со стороны министерских чиновников, что, очевидно, и было целью авторов", - считает Магера, отметив, что, по его мнению, в настоящее время министерство вместо работы на защиту окружающей среды занимается экологическим популизмом.

"Экологический популизм - частое явление в политике. Но когда им занимается профильное министерство, бизнес и граждане получают негативный сигнал о том, что улучшение состояния окружающей среды для чиновников не цель, а процесс", - подытожил Магера.

Ранее свою резолюцию относительно сокращения нормативов выбросов, которое запланировано в Украине на 2021 год, предоставила Европейская бизнес-ассоциация.

Так, по оценкам экспертов комитета Ассоциации, остановка производства кокса и железорудного агломерата в Украине может привести к сокращению ВВП на 12,9%, сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет на более чем 70 млрд гривен, потерю более чем 600 тысяч рабочих мест и сокращению экспорта на 25,6%.

Поэтому ЕБА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.

Ранее Сергей Магера заявил, что предприятия должны получить возможность тратить средства от экологического налога на экомодернизацию, поскольку в госбюджете эти деньги просто исчезают.