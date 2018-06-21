Рада отправила на доработку законопроект об изменениях в составе набсоветов госбанков

Такое решение поддержали 233 депутата Рады

Парламент отправил на повторное первое чтение законопроект №8331 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 233 нардепа.

Проектом предлагалось статью 7 закона "О банках и банковской деятельности" изложить в новой редакции, которой, в частности, предусмотрено, что наблюдательный совет государственного банка состоит из девяти членов, из которых шесть членов должны быть независимыми, а три члена - представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной рады Украины.

Также документом определялся перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в набсовете госбанка.

Ожидалось, что принятие проекта усовершенствует принципы и механизмы деятельности Национального банка Украины, банков, корпоративного управления в государственных банках, что в свою очередь будет способствовать улучшению деятельности финансового сектора в Украине.

Напомним, комитет Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил президентский законопроект о валюте и рекомендовал его к рассмотрению парламента.