Рада відправила на доопрацювання законопроект про зміни у складі наглядових рад держбанків

Таке рішення підтримали 233 депутати Ради

Парламент відправив на повторне перше читання законопроект №8331 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 233 нардепи.

Проектом пропонувалося статтю 7 закону "Про банки і банківську діяльність" викласти у новій редакції, якою, зокрема, передбачено, що наглядова рада державного банку складається із дев’яти членів, з яких шість членів повинні бути незалежними, а три члени - представниками держави пропорційно від президента, Кабінету міністрів та Верховної ради України.

Також документом визначався перелік критеріїв, яким повинні відповідати незалежні члени наглядової ради та представники держави у наглядовій раді держбанку.

Очікувалося, що прийняття проекту удосконалить принципи та механізми діяльності Національного банку України, банків, корпоративного управління у державних банках, що в свою чергу сприятиме покращенню діяльності фінансового сектору в Україні.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності схвалив президентський законопроект про валюту і рекомендував його до розгляду парламенту.