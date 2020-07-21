Рада знову відправила на доопрацювання закон про розвідку

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення підтримав 231 депутат

Верховна Рада України відправила на повторне друге читання законопроект №2412-д "Про розвідку". Направлення на доопрацювання підтримав 231 парламентарій.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Проект пропонував удосконалити правові та організаційні засади функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства. Цей закон повинен був замінити діючий зараз ЗУ "Про розвідувальні органи України".

У законопроекті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти.

Крім того, в проекті закону прописувався механізм створення комітету ВР, який уповноважений забезпечувати контрольні функції парламенту за діяльністю суб'єктів розвідувального співтовариства. У ньому визначалися функції, повноваження і особливості діяльності зазначеного комітету Ради.

Нагадаємо, цей закон парламент у повторному першому читанні схвалив 16 січня, тоді за нього проголосували 233 нардепи.

Як писало РБК-Україна, 17 липня парламент прийняв у другому читанні законопроект №2414-д про Службу зовнішньої розвідки, за нього проголосували 244 парламентарії.