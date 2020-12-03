Рада отправила на доработку закон об экспертизе качества школьных учебников

Верховная рада не смогла принять за основу закон об экспертизе качества школьных учебников. За соответствующий законопроект №3900 проголосовал лишь 161 депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За направление его на доработку в комитет проголосовали 220 депутатов, а направление авторам поддержали 226 парламентариев.

Документ предлагал ввести обязательную экспертизу учебной литературы, которая изготавливается на средства государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.

Предусматривалось определить в законе "Об образовании" термин "учебная литература" как электронные и бумажные издания, содержащие упорядоченную в соответствии с задачами образовательного процесса научную и практическую информацию.

Напомним, в конце ноября Министерство образования и науки решило пересмотреть действующую систему проверки школьных учебников. Решение стало следствием ошибок в новых школьных учебниках.

Как писало РБК-Украина, ранее в украинских учебниках для первых классов обнаружили грубые ошибки. Так, в книге допустили позорный ляп о возрасте Киева.

Кроме того, в школьных учебниках нашли скрытую рекламу.