Рада відправила на доопрацювання закон про експертизу якості шкільних підручників

Верховна рада не змогла схвалити за основу закон про експертизу якості шкільних підручників. За відповідний законопроект №3900 проголосував лише 161 нардеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За направлення його на доопрацювання у комітет проголосували 220 депутатів, а направлення авторам підтримали 226 парламентарів.

Документ пропонував ввести обов’язкову експертизу навчальної літератури, яка виготовляється за кошт державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

Передбачалося визначити у законі "Про освіту" термін "навчальна література" як електронні та паперові видання, які містять упорядковану відповідно до завдань освітнього процесу наукову і практичну інформацію.

Нагадаємо, в кінці листопада Міністерство освіти і науки вирішило переглянути діючу систему перевірки шкільних підручників. Рішення стало наслідком помилок у нових шкільних підручниках.

Як писало РБК-Україна, раніше в українських підручниках для перших класів виявили грубі помилки. Так, у книзі допустили ганебний ляп про вік Києва.

Крім того, в шкільних підручниках знайшли приховану рекламу.