Рада отправила на доработку проект по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях

Такое решение поддержали 230 депутатов ВР

Верховная рада Украины направила на повторное второе чтение законопроект №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", передает корреспондент РБК-Украина.

За принятие проекта во втором чтении состоялся ряд неудачных голосований, после чего спикер ВР Андрей Парубий предложил направить законопроект на повторное второе чтение. Это предложение поддержали 230 нардепов.

Документ определял организационно-правовые основы раскрытия информации в добывающих отраслях, устанавливал конкретные обязательства по раскрытию информации, способы раскрытия информации и ответственность субъектов раскрытия информации.

Проект предусматривал обеспечение доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, в пользу получателей платежей, создание предпосылок для общественно ответственного использования такими субъектами полезных ископаемых общегосударственного значения, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезными ископаемыми общегосударственного значения.

"Законопроект разработан с использованием терминологически-понятийного аппарата законодательства Украины, в частности законов Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях", "О защите экономической конкуренции", с учетом специфики предмета правового регулирования и терминологически-понятийного аппарата законодательства ЕС", - отмечали авторы документа.

Напомним, в понедельник глава ВР Андрей Парубий подчеркивал, что принятие данного проекта необходимо для сотрудничества с Европейским союзом.