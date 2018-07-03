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Рада отправила на доработку проект по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях

НовостиПолитика    03.07.2018 - 15:42
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Такое решение поддержали 230 депутатов ВР

Верховная рада Украины направила на повторное второе чтение законопроект №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", передает корреспондент РБК-Украина.

За принятие проекта во втором чтении состоялся ряд неудачных голосований, после чего спикер ВР Андрей Парубий предложил направить законопроект на повторное второе чтение. Это предложение поддержали 230 нардепов.

Документ определял организационно-правовые основы раскрытия информации в добывающих отраслях, устанавливал конкретные обязательства по раскрытию информации, способы раскрытия информации и ответственность субъектов раскрытия информации.

Проект предусматривал обеспечение доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, в пользу получателей платежей, создание предпосылок для общественно ответственного использования такими субъектами полезных ископаемых общегосударственного значения, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезными ископаемыми общегосударственного значения.

"Законопроект разработан с использованием терминологически-понятийного аппарата законодательства Украины, в частности законов Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях", "О защите экономической конкуренции", с учетом специфики предмета правового регулирования и терминологически-понятийного аппарата законодательства ЕС", - отмечали авторы документа.

Напомним, в понедельник глава ВР Андрей Парубий подчеркивал, что принятие данного проекта необходимо для сотрудничества с Европейским союзом.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, добыча  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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