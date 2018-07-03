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Рада відправила на доопрацювання проект щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

НовиниПолітика    03.07.2018 - 15:42
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Таке рішення підтримали 230 депутатів ВР

Верховна рада України направила на повторне друге читання законопроект №6229 "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", передає кореспондент РБК-Україна.

За прийняття проекту у другому читанні відбувся ряд невдалих голосувань, після чого спікер ВР Андрій Парубій запропонував направити законопроект на повторне друге читання. Цю пропозицію підтримали 230 нардепів.

Документ визначав організаційно-правові основи розкриття інформації у видобувних галузях, встановлював конкретні зобов'язання щодо розкриття інформації, способи розкриття інформації та відповідальність суб'єктів розкриття інформації.

Проект передбачав надання громадськості доступу до повної та об’єктивної інформації щодо платежів суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, на користь отримувачів платежів, створення передумов для суспільно відповідального використання такими суб'єктами корисних копалин загальнодержавного значення, а також для суспільного ознайомлення та обговорення питань, пов'язаних із використанням та управлінням державою та територіальними громадами корисними копалинами загальнодержавного значення.

"Законопроект розроблено з використанням термінологічно-понятійного апарату законодавства України, зокрема законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", "Про захист економічної конкуренції", з урахуванням специфіки предмету правового регулювання та термінологічно-понятійного апарату законодавства ЄС", - зазначали автори документу.

Нагадаємо, у понеділок голова ВР Андрій Парубій підкреслював, що прийняття даного проекту необхідне для співпраці з Європейським союзом.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, добыча  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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