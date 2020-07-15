ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рада відкликала з порядку денного постанову про утворення нових районів в Україні

Україна, Середа 15 липня 2020 13:07
Рада відкликала з порядку денного постанову про утворення нових районів в Україні
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Таку пропозицію озвучив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко

Верховна рада відкликала з порядку денного пленарного засідання проект постанови про утворення нових районів в Україні. Йдеться про проект №3650.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, про таку пропозицію оголосив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"У нас є пропозиція сьогодні з порядку денного прибрати №3650", - зазначив нардеп.

Глава парламенту Дмитро Разумков уточнив, чи немає заперечень у сесійної зали. Після чого нардепи перейшли до законопроекту №3614 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв'язку з завершенням адміністративно-територіальної реформи".

Варто зазначити, що цей закон повинні були приймати у зв'язці зі знятою з розгляду постановою.

Підкреслимо, глава фракції СН Давид Арахамія допускав, що депутати не підтримають постанову про новий поділ районів.

Нагадаємо, Кабмін перейшов до нового етапу реформи децентралізації по формуванню субрегіонального рівня, на якому планується втричі скоротити кількість районів.

Як писало РБК-Україна, в Раді раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України децентралізаціяВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся