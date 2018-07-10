Рада отнесла семейные фермерские хозяйства к плательщикам единого налога 4-й группы

Для этой группы плательщиков предусмотрено льготное налогообложение

Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №6490-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 229 парламентариев.

В законодательном акте отмечается, что сельские семьи практически лишены возможности функционирования в правовой форме семейных фермерских хозяйств, поскольку остается неопределенным на уровне закона порядок экономических и социальных отношений таких хозяйств с государством.

"На сегодня, даже заключив договор о создании семейного фермерского хозяйства, сельские семьи пока не могут быть отнесены к той или иной группе налогоплательщиков, соответственно, они не могут воспользоваться равными или льготными правами и упрощениями. А значит, продолжают находиться в неравных конкурентных условиях по сравнению с фермерскими и другими сельхозпроизводителями", - подчеркивалось в пояснительной записке к проекту закона.

Принятие закона создает правовые, экономические и социальные предпосылки для легализации семейных фермерских хозяйств с приобретением статуса физического лица-предпринимателя - производителя сельскохозяйственной продукции. Предусматривается обеспечить им полноценное участие в социально-экономической жизни государства с установлением льготного порядка уплаты единого налога и единого социального взноса. Законом им предоставляется возможность быть плательщиками единого налога четвертой группы.

Проектом также предусмотрен льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т.ч. его главы и установление уплаты налога на доходы физических лиц по арендной плате за земельные участки (паи) в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины добавил членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ).