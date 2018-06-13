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Правительство расширило перечень плательщиков единого взноса

НовостиЭкономика    13.06.2018 - 13:34
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

В перечень плательщиков ЕСВ добавили членов фермерских хозяйств

Кабинет министров Украины добавил членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, принятые изменения предусматривают дополнение перечня плательщиков единого взноса такой категорией, как члены фермерского хозяйства, если они не относятся к кругу лиц, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Данное решение позволит распределять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, уплачиваемый новой категорией плательщиков - членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее Минфин усовершенствовал порядок проведения документальных проверок плательщиков

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, ЕСВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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