Правительство расширило перечень плательщиков единого взноса

В перечень плательщиков ЕСВ добавили членов фермерских хозяйств

Кабинет министров Украины добавил членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, принятые изменения предусматривают дополнение перечня плательщиков единого взноса такой категорией, как члены фермерского хозяйства, если они не относятся к кругу лиц, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Данное решение позволит распределять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, уплачиваемый новой категорией плательщиков - членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее Минфин усовершенствовал порядок проведения документальных проверок плательщиков