Рада віднесла сімейні фермерські господарства до платників єдиного податку 4-ї групи

Для цієї групи платників передбачено пільгове оподаткування

Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №6490-д "Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 229 парламентарів.

У законодавчому акті зазначається, що сільські сім'ї практично позбавлені можливості функціонування правової формі сімейних фермерських господарств, оскільки залишається невизначеним на рівні закону порядок економічних і соціальних відносин таких господарств з державою.

"На сьогодні, навіть уклавши договір про створення сімейного фермерського господарства, сільські сім'ї поки що не можуть бути віднесені до тієї або іншої групи платників податків, відповідно, вони не можуть скористатися рівними або пільговими правами та спрощеннями. А значить, продовжують перебувати в нерівних конкурентних умовах порівняно з фермерськими та іншими сільгоспвиробниками", - наголошувалося в пояснювальній записці до проекту закону.

Прийняття закону створює правові, економічні і соціальні передумови для легалізації сімейних фермерських господарств з набуттям статусу фізичної особи-підприємця - виробника сільськогосподарської продукції. Передбачається забезпечити їм повноцінне участь у соціально-економічному житті держави з встановленням пільгового порядку сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску. Законом їм надається можливість бути платниками єдиного податку четвертої групи.

Проектом також передбачено пільговий порядок сплати єдиного соціального внеску для всіх членів фермерського господарства, в т. ч. його голови і встановлення сплати податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї) до місцевих бюджетів за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України додав членів фермерських господарств в перелік платників єдиного соціального внеску (ЄСВ).