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Рада отменила штрафы за невыполнение обязательств перед кредитором

Новости » Финансы     18.06.2020 - 18:00
Рада отменила штрафы за невыполнение обязательств перед кредитором
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы изменили Кодекс по процедурам банкротства на время карантина

Верховная рада отменила штрафы за невыполнение должником обязательств перед кредитором. Нардепы одобрили во втором чтении изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 307 парламентариев.

Изменения касаются введения временных механизмов на период действия карантина. Согласно закону, на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены не допускается открытие производств по делам о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшим с 12 марта этого года.

Предусмотрено, что комитет кредиторов и обеспеченный кредитор вправе приостановить проведение аукционов по продаже имущества должника. При этом расходы по сохранению и содержанию имущества банкрота и все риски потери имущества или уменьшения его стоимости несут кредиторы, которые приняли данное решение.

Также приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые были реструктуризированы планом санации. Штрафы за невыполнение должником таких обязательств не начисляются.

Согласно закону, просроченные обязательства, предусмотренные планом санации или реструктуризации долгов должника, подлежат рассрочке на срок выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника.

Напомним, в первом чтении данный закон Рада приняла еще в мае, за него проголосовали 238 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в июле 2019 года Кабинет министров Украины запустил новую схему банкротства, предусмотренную Кодексом о банкротстве.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины кредитбанкротстводолгВерховная Рада
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