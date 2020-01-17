Рада отменила час вопросов к правительству

Рада отменяла час вопросов к правительству из-за заявления премьер-министра Алексей Гончарука об отставке. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что правительство находится на консультациях из-за отставки Гончарука.

"О часе вопросов к правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено - будет министр иностранных дел Вадим Пристайко", - добавил Разумков.

После этого заявления спикер Рады сообщил, что парламент ушел на перерыв до 10:50.

Отметим, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

Премьер написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой. В сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. Там он называл себя "профаном".

В Офисе президента отреагировали на заявление Гончарука и заявили, что передали его президенту.