ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада отменила час вопросов к правительству

Новости » Политика     17.01.2020 - 10:22
Рада отменила час вопросов к правительству
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада отменила час вопросов к правительству из-за отставки Гончарука

Рада отменяла час вопросов к правительству из-за заявления премьер-министра Алексей Гончарука об отставке. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что правительство находится на консультациях из-за отставки Гончарука.

"О часе вопросов к правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено - будет министр иностранных дел Вадим Пристайко", - добавил Разумков.

После этого заявления спикер Рады сообщил, что парламент ушел на перерыв до 10:50.

Отметим, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

Премьер написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой. В сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. Там он называл себя "профаном".

В Офисе президента отреагировали на заявление Гончарука и заявили, что передали его президенту.

Комитет Рады рекомендовал назначить нового вице-премьер-министра Комитет Рады поддержал отставку Бабак
Новости Украины отставкаВерховная РадаАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь