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Рада скасувала годину запитань до уряду

Новини » Політика     17.01.2020 - 10:22
Рада скасувала годину запитань до уряду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рада скасувала годину запитань до уряду через відставку Гончарука

Рада скасовувала годину запитань до уряду через заяву прем'єр-міністра Олексій Гончарука про відставку. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що уряд перебуває на консультаціях через відставку Гончарука.

"Про годину запитань до уряду. Ви всі знаєте про те, що прем'єр-міністр написав звернення до президента України. Зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні як такої години запитань до уряду не буде. Відповідно до того, як і було обговорено - міністр закордонних справ України Вадим Пристайко", - додав Разумков.

Після цієї заяви спікер Ради повідомив, що парламент пішов на перерву до 10:50.

Зазначимо, сьогодні прем'єр України Олексій Гончарук подав у відставку. Він передав свою заяву президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.

Прем'єр написав заяву про відставку через скандал із прослуховуванням. У мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. Там він називав себе "профаном".

В Офісі президента відреагували на заяву Гончарука і заявили, що передали її президенту.

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