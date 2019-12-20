Рада может отложить окончательный переход на электронный документооборот

Парламент принял за основу законопроект №2492, которым предусмотрена отсрочка окончательного перехода на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 259 нардепов.

Автор законопроекта, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Павел Фролов заявил, что до сентября в ВР будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.

"С 4 февраля по 1 сентября 20-го года сделать переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса", - сказал он.

В частности, предлагается внести соответствующие изменения в Регламент ВР, которыми определить термин "письменная форма документа".

Законопроектом также предлагается ввести эталонную базу нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и установить гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.

Напомним, ранее в ВР заверили, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.

Как писало РБК-Украина, парламент 17 октября принял во втором чтении соответствующий проект закона №1044-1, его поддержали 256 нардепов. Закон уже был опубликован и вступил в силу.

При этом он вводится в действие с первого дня третьей сессии Рады. Третья сессия должна стартовать в феврале.