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Рада отложила рассмотрение закона о столице

Автор: Сергей Новиков

Верховная рада Украины отложила рассмотрение закона о столице во втором чтении. Сегодня его предложили рассмотреть по специальной процедуре из-за большого количества правок, но в итоге принято компромиссное решение отложить вопрос на следующую пленарную неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

В частности, поступило предложение 150 нардепов рассмотреть законы о местных государственных администрациях и столице Украины по специальной процедуре, после чего оппозиция попыталась заблокировать трибуну.

В итоге после совещания руководителей депутатских фракций и групп спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что вопрос о применении специальной процедуры отложат.

"Сейчас мы временно откладываем рассмотрение вопроса, связанного со спецпроцедурой. В то же время все фракции и группы сегодня подадут количество правок, которые они будут ставить по этим двум законопроектам, чтобы мы сняли вопросы спама и потом работали по тем поправкам, которые будут конструктировать работу в нашем зале", - добавил он.

После этого нардепы перешли к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что к финальной редакции законопроекта о столице поступило около 914 поправок. А "Слуга народа" собиралась запустить сокращенную процедуру рассмотрения документа, чтобы не затягивать время.

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КиевВерховная рада