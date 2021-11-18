Рада отложила рассмотрение закона о столице

В частности, поступило предложение 150 нардепов рассмотреть законы о местных государственных администрациях и столице Украины по специальной процедуре, после чего оппозиция попыталась заблокировать трибуну.

В итоге после совещания руководителей депутатских фракций и групп спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что вопрос о применении специальной процедуры отложат.

"Сейчас мы временно откладываем рассмотрение вопроса, связанного со спецпроцедурой. В то же время все фракции и группы сегодня подадут количество правок, которые они будут ставить по этим двум законопроектам, чтобы мы сняли вопросы спама и потом работали по тем поправкам, которые будут конструктировать работу в нашем зале", - добавил он.

После этого нардепы перешли к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.