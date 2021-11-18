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Рада відклала розгляд закону про столицю

Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України відклала розгляд закону про столицю у другому читанні. Сьогодні його запропонували розглянути за спеціальною процедурою через велику кількість правок, але в підсумку прийнято компромісне рішення відкласти питання на наступний пленарний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Зокрема, надійшла пропозиція 150 нардепів розглянути закони про місцеві державні адміністрації та столицю України за спеціальною процедурою, після чого опозиція спробувала заблокувати трибуну.

У підсумку після наради керівників депутатських фракцій і груп спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що питання про застосування спеціальної процедури відкладуть.

"Зараз ми тимчасово відкладаємо розгляд питання, пов'язаного зі спецпроцедурою. У той же час всі фракції і групи сьогодні подадуть кількість правок, які вони будуть ставити по цих двох законопроектах, щоб ми зняли питання спаму і потім працювали по тих поправках, які будуть конструктувати роботу в нашому залі", - додав він.

Після цього нардепи перейшли до розгляду наступних питань порядку денного.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що до фінальної редакції законопроекту про столицю надійшло близько 914 поправок. А "Слуга народу" збиралася запустити скорочену процедуру розгляду документа, щоб не затягувати час.

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