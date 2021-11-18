Рада відклала розгляд закону про столицю

Зокрема, надійшла пропозиція 150 нардепів розглянути закони про місцеві державні адміністрації та столицю України за спеціальною процедурою, після чого опозиція спробувала заблокувати трибуну.

У підсумку після наради керівників депутатських фракцій і груп спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що питання про застосування спеціальної процедури відкладуть.

"Зараз ми тимчасово відкладаємо розгляд питання, пов'язаного зі спецпроцедурою. У той же час всі фракції і групи сьогодні подадуть кількість правок, які вони будуть ставити по цих двох законопроектах, щоб ми зняли питання спаму і потім працювали по тих поправках, які будуть конструктувати роботу в нашому залі", - додав він.

Після цього нардепи перейшли до розгляду наступних питань порядку денного.