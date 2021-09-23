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Рада отложила рассмотрение налогового законопроекта на 10 дней

Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Верховная рада сегодня не будет рассматривать налоговый законопроект №5600. Депутаты вернутся к этому документу через 10 дней.

Об этом РБК-Украина ообщил глава комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в "Слуге народа" решили рассмотреть этот законопроект по спецпроцедуре, предусмотренной 119-1 статьей регламента. Ее парламент использовал во время голосования за банковский закон весной прошлого года.

"Мы будем идти по этой процедуре. Нам нужно собрать 150 подписей и через 10 дней мы сможем рассмотреть законопроект 5600", - объяснил Гетманцев.

При этом депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что секретариат фракции "Слуга народа" начал сбор подписей народных депутатов за инициативу начать особую процедуру рассмотрения проекта закона № 5600. По его данным уже собрано 130 из 150 необходимых подписей.

Напомним, согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

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