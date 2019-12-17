Рада отклонила постановление об обеспечении решений КСУ относительно льгот чернобыльцам

Кабинету министров дали несколько поручений относительно льгот
Верховная рада Украины отклонила проект постановления №2124 "Об обеспечении исполнения решений Конституционного суда Украины в сфере социальной защиты населения". За такое решение проголосовали 240 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, Кабинету министров безотлагательно поручили:
Также предлагалось поручить Минсоцполитики обеспечить предоставление местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разъяснение относительно выполнения законов Украины с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании решений КСУ.
Ранее комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложил Кабмину разработать проекты законов о восстановлении льгот и выплат гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.
Напомним, летом 2018 года Конституционный суд Украины принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам.